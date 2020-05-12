Заступник голови Одеської обласної держадміністрації Віталій Свічинський звільнений із посади у зв'язку із затримками виплат надбавок медикам, які лікують хворих на коронавірус COVID-19.

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Про це "Укрінформу" повідомив речник Одеської ОДА Денис Соколов. Він уточнив, що відповідне розпорядження видав голова області Максим Куций.

Через затримки виплат медикам звільнений чиновник Одеської ОДА day.kyiv.ua

"Голова облдержадміністрації Максим Куций видав розпорядження про звільнення з посади свого заступника Віталія Свічинського – за несвоєчасну виплату належних доплат медикам, причетним до роботи з пацієнтами, інфікованими COVID-19", – сказав він.

Соколов пояснив, що це стало останньою краплею, яка вплинула на рішення про звільнення. Керівника ОДА не влаштовувало виконання його заступником інших службових доручень.

Також через затримку виплат медикам і водіям "швидких" буде звільнений виконувач обов'язків директора комунального підприємства "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Владислав Терлецький.

У свою чергу Свічинський заявив, що його звільнення носить політичний характер і завдання цю голові ОДА нібито "поставили зверху".

"Напевно є відповідні документи про дисциплінарне провадження, службове розслідування і відповідне стягнення? Продемонструйте таке", – написав він у Facebook.

Також чиновник нагадав, що він написав процедурну заяву про про звільнення ще 11 жовтня 2019 року, виконуючи статтю 10 закону "Про місцеві державні адміністрації", згідно з якою заступники голів місцевих держадміністрацій повинні заявити про припинення своїх повноважень новопризначеним головам в день їхнього призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області медикам, які борються з коронавірусом, не доплатили 270 млн грн. Облдержадміністрація в середині квітня отримала субвенцію з держбюджету на доплати медикам у розмірі 309 млн грн, але з цієї суми за призначенням пішов тільки 41 млн грн.

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