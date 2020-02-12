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12 февраля • обновлено в 13:25
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"Красивое место, стоит посетить": танкер Delfi стал "изюминкой" Одессы на Google Maps

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Танкер Delfi, который затонул у одесского побережья в ноябре 2019 года, стал "изюминкой" Одессы на Google Maps.

Перевернувшийся корабль обозначен на карте как туристическая достопримечательность. имеет высокий рейтинг и активно обсуждается, сообщает OBOZREVATEL.

Затонувший танкер Delfi

Затонувший танкер Delfi

Рейтинг локации по отзывам туристов и одесситов составляет 4,6 по 5-балльной шкале.

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"Гарне місце. Вартує відвідати", "Хорошее место, стоит посетить", Вражаюче видовище Впечатляющее зрелище, "Жаль, конечно, что утонул корабль, но теперь есть ещё одна достопримечательность", "Стоит 1 раз увидеть, чем 100 раз посмотреть фотографии", "Отличное место для фото на память", "Для прогулок вдоль моря в самый раз", – отмечают одесситы и гости города в комментариях к новой достопримечательности.

Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы

Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы

Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы

Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы

Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы

Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы

Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы

Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы

Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы

Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы

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Тема
Крушение танкера Delfi у Одессы
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Практически готовый бизнес-план для Украины. Топим корабли, взpываем заводы, выселяем города и водим платные экскурсии по этим местам.
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