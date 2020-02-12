"Красивое место, стоит посетить": танкер Delfi стал "изюминкой" Одессы на Google Maps

Танкер Delfi, который затонул у одесского побережья в ноябре 2019 года, стал "изюминкой" Одессы на Google Maps.
Перевернувшийся корабль обозначен на карте как туристическая достопримечательность. имеет высокий рейтинг и активно обсуждается, сообщает OBOZREVATEL.
Затонувший танкер Delfi
Рейтинг локации по отзывам туристов и одесситов составляет 4,6 по 5-балльной шкале.
"Гарне місце. Вартує відвідати", "Хорошее место, стоит посетить", Вражаюче видовище Впечатляющее зрелище, "Жаль, конечно, что утонул корабль, но теперь есть ещё одна достопримечательность", "Стоит 1 раз увидеть, чем 100 раз посмотреть фотографии", "Отличное место для фото на память", "Для прогулок вдоль моря в самый раз", – отмечают одесситы и гости города в комментариях к новой достопримечательности.
Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы
Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы
Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы
Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы
Затонувший танкер стал новой достопримечательностью Одессы
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
К месту крушения корабля до сих пор ходят тысячи одесситов – охотников за захватывающими селфи.
Позднее в СМИ назвали настоящего владельца затонувшего танкера Delfi: это бывший депутат от Партии регионов.
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