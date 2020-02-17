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17 лютого • оновлено в 16:20
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/ Одеса в деталях

На радість туристам: влада Одеси визнала фіаско в боротьбі із затонулим танкером

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Танкер Delfi, який затонув біля одеського узбережжя в листопаді 2019 року, не встигнуть прибрати щонайменше до першої половини серпня.

Власника корабля зобов'язали провести роботи до 31 березня, однак у мерії впевнені, що цього не трапиться. Про це стало відомо в понеділок, 17 лютого, під час апаратної наради в Одеській міськраді.

Кораблетроща в Одесі

Кораблетроща в Одесі

Тому після 1 квітня влада буде оголошувати тендерні процедури, а весь процес триватиме не менш ніж 120 днів, тобто судно залишиться в акваторії пляжу в розпал туристичного сезону.

У зв'язку з цим мерія змушена виставити охорону в районі пляжу, щоб убезпечити від нещасних випадків туристів, які захочуть потрапити на корабель.

Директор Департаменту муніципальної безпеки Віктор Кузнєцов назвав приблизну суму, яку коштуватиме пост охорони. Щоб його обладнати, знадобиться щонайменше 35 тисяч гривень. Також передбачається взяти на роботу вісьмох співробітників охорони, які працюватимуть у режимі "доба через три" й отримуватимуть 8 тисяч гривень зарплати кожен.

Доля затонулого танкера Delfi

Доля затонулого танкера Delfi

Разом тільки на організацію поста охорони й зарплату співробітникам із міського бюджету витратять 99 тисяч гривень.

Потім необхідно купити моторний човен або катер для водного патрулювання, вартість якого уточнюється, а також виділити щонайменше 30 тисяч гривень на заправку його пальним на період курортного сезону.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Аварія танкера Delfi поблизу Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси туристы
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы не по части работать, ониж скачут и пышаются!
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