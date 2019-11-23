Кораблетроща танкера в Одесі: один моряк залишається в лікарні. Фото

В Одеській міській лікарні №11 продовжує знаходиться моряк з танкера Delfi, який зазнав аварії 22 листопада. Стан члена екіпажу задовільний. Чоловік поступив з діагнозом переохолодження і зараз почуває себе добре.

Ще одного моряка і капітана судна вже виписали з лікарні. Про це повідомляє видання Odessa.online (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, що на танкері Delfi під прапором Молдови, який стояв на рейді, знаходилося 3 члени екіпажу. Судно зазнало аварії через сильний шторм. Його зірвало з якоря і викинуло на одеський пляж "Дельфін".

Кораблетроща танкера в Одесі: один моряк перебуває в лікарні odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після аварії танкера Delfi, що потрапив в сильний шторм біля берегів Одеси, вміст нафтопродуктів у воді на місці НП перевищує гранично допустиму концентрацію в 90 разів.

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