В Суворовском районе Одессы произошел конфликт между сотрудницей полиции и гражданскими. При этом женщина вела себя вызывающе – материлась и бросалась на людей.

Видео конфликта попало в сеть. Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области уже назначил служебное расследование в связи с недостойным поведением правоохранителя. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Из видео неясно, что стало причиной конфликта. Однако на кадрах видно, как женщина фотографирует номера машины, толкается и нецензурно выражается.

"Хочешь обос*аться? На, обос*ысь", – говорит полицейская, показывая удостоверение на имя майора полиции и старшего инспектора Екатерины Билоус.

"По результатам проведения расследования к ней будут приняты жесточайшие меры дисциплинарного воздействия", – заявил глава ГУНП в Одесской области Олег Бех.

Сотрудница полиции будет отстранена от выполнения служебных обязанностей до окончания расследования.

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