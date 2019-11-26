У Суворовському районі Одеси стався конфлікт між співробітницею поліції і цивільними. При цьому жінка вела себе зухвало – матюкалася і кидалася на людей.

Відео конфлікту попало в мережу. Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області вже призначив службове розслідування у зв'язку з негідною поведінкою правоохоронця. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

З відео неясно, що стало причиною конфлікту. Однак на кадрах видно, як жінка фотографує номера машини, штовхається і нецензурно висловлюється.

"Хочеш обіс*ятися? На, обіс*ись", – говорить поліцейська, показуючи посвідчення на ім'я майора поліції і старшого інспектора Катерини Білоус.

"За результатами проведення розслідування до неї будуть прийняті найжорсткіші заходи дисциплінарного впливу", – заявив глава ГУНП в Одеській області Олег Бех.

Співробітниця поліції буде відсторонена від виконання службових обов'язків до закінчення розслідування.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Одеси помітили елітний автомобіль Porsche Panamera з логотипами Національної поліції України.

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