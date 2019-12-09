"Это чужое горе": музыкант из России разозлил сеть выходкой на день траура в Одессе

В день траура по погибшим в сгоревшем одесском колледже российский рэпер Моргенштерн дал концерт в ночном клубе Palladium в Одессе.

Во время выступления он назвал траур "показухой" и предложил устроить "день крика". Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook освобожденный из российского плена моряк Андрей Эйдер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я считаю, что траур - это показуха, просто долбанная показуха. Давайте устроим день крика - "с х*я ли пожарных проверок нет в городе", - заявил он под одобрительные крики и улюлюкание посетителей концерта.

Российский рэпер Моргенштерн wikipedia.org

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Пользователей сети разгневало поведение российского музыканта и одесситов, пришедших на его концерт.

"Отвратительнее всего, что толпа еще ему скандирует", "Потому что это куча малорусских манкуртов", "Бабло победило. Это же чужое горе для них", "Одесса сейчас стала авансценой всех маргиналов", "Это параллельный мир, мы в шоке", "Заживо сгорели дети! Целый город должен был быть в трауре, а они пошли на концерт и веселятся... Ужас!" "Меня не удивляет такое. Потому что всё в Украине держится только на патриотический части общества", - пишут комментаторы под видео.

Осторожно, видео содержит нецензурную речь

В то же время украинский рэп-исполнитель Ярмак, который также должен был выступить в том же ночном клубе Palladium, отменил свой концерт в связи с трауром.

"Мы считаем аморальным делать выступления, когда хоронят людей", - заявил он.

Концерт российского рэпера в день траура в Одессе Скриншот комментариев

Концерт российского рэпера в день траура в Одессе Скриншот комментариев

Концерт российского рэпера в день траура в Одессе Скриншот комментариев

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 9 декабря число жертв пожара в Одессе выросло до 12 человек.

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