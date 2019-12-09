"Це чуже горе": музикант з Росії розізлив мережу витівкою на день жалоби в Одесі

У день жалоби за загиблими в згорілому одеському коледжі російський репер Моргенштерн дав концерт в нічному клубі Palladium в Одесі.

Під час виступу він назвав траур "показухою" і запропонував влаштувати "день крику". Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в Facebook звільнений з російського полону моряк Андрій Ейдер (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я вважаю, що траур - це показуха, просто довбана показуха. Давайте влаштуємо день крику - "якого х*я пожежних перевірок немає в місті", - заявив він під схвальні вигуки і улюлюкання відвідувачів концерту.

Російський репер Моргенштерн wikipedia.org

Користувачів мережі розгнівала поведінка російського музиканта та одеситів, які прийшли на його концерт.

"Огидніше за все, що натовп ще йому скандує", "Бо це купа малоросійських манкуртів", "Бабло перемогло. Це ж чуже горе для них", "Одеса зараз стала авансценою всіх маргіналів", "Це паралельний світ, ми в шоці", "Ціле місто повинно бути в жалобі, а вони пішли на концерт веселитися... Жах!", "Мене не дивує таке. Тому що все в Україні тримається тільки на патріотичній частині суспільства", - пишуть коментатори під відео.

Обережно, відео містить нецензурну лайку

У той же час український реп-виконавець Ярмак, який також мав виступити в тому ж нічному клубі Palladium, скасував свій концерт в зв'язку з трауром.

"Ми вважаємо аморальним робити виступи, коли ховають людей", - заявив він.

Концерт російського репера в день трауру в Одесі Скріншот коментарів

Концерт російського репера в день трауру в Одесі Скріншот коментарів

Концерт російського репера в день трауру в Одесі Скріншот коментарів

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 9 грудня число жертв пожежі в Одесі зросло до 12 осіб.

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