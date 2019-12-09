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9 грудня • оновлено в 11:45
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/ Одеса

"Це чуже горе": музикант з Росії розізлив мережу витівкою на день жалоби в Одесі

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У день жалоби за загиблими в згорілому одеському коледжі російський репер Моргенштерн дав концерт в нічному клубі Palladium в Одесі.

Під час виступу він назвав траур "показухою" і запропонував влаштувати "день крику". Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в Facebook звільнений з російського полону моряк Андрій Ейдер (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я вважаю, що траур - це показуха, просто довбана показуха. Давайте влаштуємо день крику - "якого х*я пожежних перевірок немає в місті", - заявив він під схвальні вигуки і улюлюкання відвідувачів концерту.

Російський репер Моргенштерн

Російський репер Моргенштерн

wikipedia.org

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Користувачів мережі розгнівала поведінка російського музиканта та одеситів, які прийшли на його концерт.

"Огидніше за все, що натовп ще йому скандує", "Бо це купа малоросійських манкуртів", "Бабло перемогло. Це ж чуже горе для них", "Одеса зараз стала авансценою всіх маргіналів", "Це паралельний світ, ми в шоці", "Ціле місто повинно бути в жалобі, а вони пішли на концерт веселитися... Жах!", "Мене не дивує таке. Тому що все в Україні тримається тільки на патріотичній частині суспільства", - пишуть коментатори під відео.

Обережно, відео містить нецензурну лайку

У той же час український реп-виконавець Ярмак, який також мав виступити в тому ж нічному клубі Palladium, скасував свій концерт в зв'язку з трауром.

"Ми вважаємо аморальним робити виступи, коли ховають людей", - заявив він.

Концерт російського репера в день трауру в Одесі

Концерт російського репера в день трауру в Одесі

Скріншот коментарів

Концерт російського репера в день трауру в Одесі

Концерт російського репера в день трауру в Одесі

Скріншот коментарів

Концерт російського репера в день трауру в Одесі

Концерт російського репера в день трауру в Одесі

Скріншот коментарів

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 9 грудня число жертв пожежі в Одесі зросло до 12 осіб.

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
заборонили в'їзд пожежа
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А что на концерте делал Эйдер? Пришел повеселиться?
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Petrov Valery
Petrov Valery
Заголовок один, статья - про другое. Про то, как развлекаются одесситы. Хана украинской журналистике. Остались пpoпaгaндoны...
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