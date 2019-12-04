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4 декабря • обновлено в 20:30
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В Одессе дрифтера на "копейке" настигла мгновенная карма: видео

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Одесский дрифтер на автомобиле "ВАЗ 2101" устроил показательные выступления ночью на Тираспольской площади в центре города.

Водитель "копейки" отрабатывал технику прохождения поворотов с использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скоростях, пока его не остановил проезжавший мимо экипаж Патрульной полиции. Видео дрифта размещено на сайте коммунального учреждения "Центр 077", а также в Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дрифт в центре Одессы

Дрифт в центре Одессы

КУ "Центр 077" (скриншот видео)

"Патрульные полицейские оценили оригинальную технику вождения и получили консультацию у мастера. А камеры наружного наблюдения зафиксировали все это шоу", – говорится в сообщении "Центра 077".

Теперь водителя ждет серьезный штраф.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось эпичное видео дрифта по советской ракетной базе.

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Место
Украина Одесса
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