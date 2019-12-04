В Одесі дрифтера на "копійці" наздогнала миттєва карма: відео

Одеський дріфтер на автомобілі "ВАЗ 2101" влаштував показові виступи вночі на Тираспольській площі в центрі міста

Водій "копійки" відпрацьовував техніку проходження поворотів з використанням керованого заносу на максимально можливих для утримання на трасі швидкостях, поки його не зупинив проїжджаючий повз екіпаж Патрульній поліції. Відео дріфту розміщено на сайті комунальної установи "Центр 077", а також в Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дрифт в центрі Одеси КУ "Центр 077" (скріншот відео)

"Патрульні поліцейські оцінили оригінальну техніку водіння і отримали консультацію у майстра. А камери зовнішнього спостереження зафіксували все це шоу", – йдеться в повідомленні "Центру 077".

Тепер водій чекає на серйозний штраф.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося епічне відео дрифту на радянській ракетній базі.

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