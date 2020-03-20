Вымогал деньги у торговца картошкой: в Одессе задержали полицейского начальника

Заместитель руководителя сектора превенции районного отделения полиции Одессы задержан за вымогательство денег от частного предпринимателя.

Правоохранителя поймали "на горячем" 19 марта – сразу после получения взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В Одессе задержали полицейского начальника Прокуратура Одесской области.

Как было установлено следствием, полицейский требовал от частного предпринимателя, торгующего продуктами питания в Одессе, ежемесячной "мзды" в 8 тысяч гривен за непривлечение его к админответственности. Во время получения такого "ежемесячного транша" полицейского и задержали.

Отмечается, что задержанный ранее работал на руководящих должностях в органах Патрульной полиции.

По данным источников OBOZREVATEL в полиции, коррупционер в погонах требовал деньги от уличного торговца картофелем.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине.

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