Вимагав гроші у торговця картоплею: в Одесі затримали поліцейського начальника

Заступник керівника сектора превенції районного відділення поліції Одеси був затриманий за вимагання грошей від приватного підприємця.

Правоохоронця зловили "на гарячому" 19 березня – відразу після отримання хабара, повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

В Одесі затримали поліцейського начальника Прокуратура Одеської області.

Як було встановлено слідством, поліцейський вимагав від приватного підприємця, який торгує продуктами харчування в Одесі, щомісячної "мзди" в 8 тисяч гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Під час отримання такого "щомісячного траншу" поліцейського і затримали.

Відзначається, що затриманий раніше працював на керівних посадах в органах Патрульній поліції.

За даними джерел OBOZREVATEL в поліції, корупціонер в погонах вимагав гроші від вуличного торгівця картоплею.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, копи-перевертні влаштували наліт на будинок фермерів на Одещині.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!