Вимагав гроші у торговця картоплею: в Одесі затримали поліцейського начальника

Заступник керівника сектора превенції районного відділення поліції Одеси був затриманий за вимагання грошей від приватного підприємця.
Правоохоронця зловили "на гарячому" 19 березня – відразу після отримання хабара, повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
В Одесі затримали поліцейського начальника
Прокуратура Одеської області.
Як було встановлено слідством, поліцейський вимагав від приватного підприємця, який торгує продуктами харчування в Одесі, щомісячної "мзди" в 8 тисяч гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Під час отримання такого "щомісячного траншу" поліцейського і затримали.
Відзначається, що затриманий раніше працював на керівних посадах в органах Патрульній поліції.
За даними джерел OBOZREVATEL в поліції, корупціонер в погонах вимагав гроші від вуличного торгівця картоплею.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, копи-перевертні влаштували наліт на будинок фермерів на Одещині.
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