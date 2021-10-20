Волонтер – о COVID-катастрофе в Одессе: женщина умерла, так и не дождавшись скорой

В Одесских больницах переполнены отделения для пациентов с коронавирусом, хотя официальные данные статистики свидетельствуют о нескольких десятках свободных коек. Люди говорят о начале медицинской сортировки больных: пациентам с сопутствующими заболеваниями отказывают в госпитализации, а иногда те умирают, даже не дождавшись скорой.

О критической ситуации рассказала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова в Facebook. Подписчики в комментариях добавили, что при этом врачи не получают зарплату еще с августа.

"Вот вчера в Одессе умерло 58 человек. Ну и что, скажете вы. Ну что такое 58 человек в миллионном городе? Вот только это официальные данные. А сколько действительно умерло вчера людей, мы увидим позже, в добавочных. Но никто не увидит, сколько горя за этими цифрами. Потому что отделы статистики и здравоохранения не получают сообщений", – написала волонтер.

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Ножевникова отметила, что получает сотни звонков и сообщений в мессенджерах от людей, которые просят помочь с госпитализацией или лечением их родственников. И рассказала только о двух историях, которые ее "просто убили".

Так, в одном из сообщений Ножевникова узнала о смерти женщины, которая не дождалась приезда скорой помощи.

"Катя, мама умерла. Мы так и не дождались скорой и не нашли место. Смотреть, как, задыхаясь, умирает родной человек у тебя на глазах, невыносимо", – говорилось в нем.

В другом ее известили, что одесские медики отказались принимать в больницу 62-летнего мужчину с онкозаболеванием и поражением легких в результате COVID-19.

"Мужчина. Сатруация 70. 62 года, после двух химий. Поражение легких 60%. Мест нет. В скорой катаются несколько часов. Состояние ухудшается на глазах. Помогите", – сообщили волонтеру.

Женщина отметила, что по несколько раз обзванивала всех, кого могла, в том числе главврачей медучреждений, и нашла одно место.

"Едем. Два часа почти ждем у ворот. Почему-то не берут. Родственники звонят мне, я тем, кто помогает, они врачам, потом мне, я родственникам. Более 20 звонков. В итоге прямым текстом сообщают, что у пациента рак гортани и, мол, "какой смысл его брать". Вот так, мои хорошие, медицинская сортировка начала действовать", – констатировала Ножевникова.

По ее словам, мужчину все же положили в стационар – "с криками и угрозами". Но волонтер выразила возмущение тому, что главные медики в Одессе, которая находится в "красной" зоне карантина, умалчивают официальные данные и открыто не признают отсутствия койко-мест.

"Учитывая данные по местам вчера "по нолям" во всех стационарах. Может, честнее уже это озвучивать? Чтобы не тратить время скорых, например, чтобы не давать ложную надежду людям? Хотя и в стационарах уже надежда есть не у всех. Столько сообщений, как вчера по вопросу "к нам не подходят, что делать?", я не помню", – отметила волонтер.

Она отметила, что наряду с большим количеством больных и отсутствием мест, в больницах не хватает и специалистов. Ведь "два врача на 150 человек – это просто нереально". Ко всему прочему оказалось, что медики не получают зарплаты и увольняются.

"Вообще в шоке от происходящего. Санитарка в реанимации сказала, что зарплату не платят с августа, врач в пульмонологии это подтвердил... Не понимаю, как так можно, они на передовой, это детская областная, врачи работают только ради детей, но уже увольняются. Наша врач уже подала заявление. Это жесть просто, хорошего специалиста найти очень трудно, а они уходят", – добавила в комментариях пользователь Ирина Олейник.

Екатерина Ножевникова привела цифры аналитика Евгения Истребина, которые доказывают, что Одесская область является лидером по всем показателям относительно коронавируса. А именно:

495 летальных случаев, +14% за неделю;

18 912 новых случаев, +5% за неделю;

40 531 пациент в больницах, +25% за неделю;

5431 суточная госпитализация, +18% за неделю.

Отмечается, что за сутки 19 октября в регионе подтвердили 1606 новых случаев коронавируса и 58 смертей из-за него. Так же Одесская область вышла на первое место по среднему показателю летальных случаев за неделю (около 26 каждый день) и среднему количеству новых случаев за неделю (около 1293 ежедневно).

"Дедушку, о котором я писала, мы отправили в реанимацию. Там ночью умер пациент и мне отдали обещанное место. Всю ночь мы с его женой 82 лет играли в реаниматологов. Соединяли маску с канюлей, добавляли кислород, снижали его – 18 литров, 16 литров, 12 литров, опять 18... Деда до утра дотянули. Что будет с ним дальше, я не знаю", – призналась волонтер.

Ножевникова обратилась к людям, призвав их делать прививки против COVID-19. Она подчеркнула, что страна только выходит на пик этой волны заболеваний, а 9 из 10 человек, которые просят о помощи конкретно у нее, невакцинированные.

"Так что в происходящем есть прямая их вина. Но менее страшной от этого ситуация не становиться… Заключите декларацию с семейным! Купите пульсоксиметр в дом. Сделайте хоть что-то", – призвала волонтер.

В то же время она обратилась и к людям, которые вакцинировались против коронавируса, но ведут себя очень беспечно.

"Носите респираторы и изолируйтесь, если у вас любые признаки ОРВИ! Некоторые из вас еще хуже теперь, чем антиваксы. Вы разносите инфекцию, рассказывая, что у вас просто ОРВИ, потому что вы вакцинированы. Только у меня в круге уже четверо походили на работу с насморком, а потом выяснялось (случайно), что тест положительный. У кого-то в аэропорту, у кого-то просто "было интересно". Вакцинация защищает вас от тяжелого течения болезни. Но заболеть и быть разносчиком вы очень можете быть. Что мы сейчас и наблюдаем… Все обязаны держать дистанцию и носить респираторы. Пожалуйста. Потому что то, что я вижу на улицах, приведёт нас просто к катастрофе. Хотя, кажется, мы уже в ней", – подытожила Ножевникова.

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