Главная Новости
19 декабря • обновлено в 14:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Водителям устроят новогоднюю подставу на трассе Киев-Одесса: что известно

1.4т
Читать материал на украинском

"Укравтодор" с 20 по 30 декабря 2019 года ограничит автомобильное движение на одном из участков трассы Киев-Одесса в связи с установкой датчиков системы взвешивания в движении.

Судя по карте, представленной Укравтодором, ремонт будет вестись в районе села Здоровка в Васильковском районе Киевской области, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть карту и схему дорожных работ, доскролльте страницу до конца).

Проезд по трассе Киев-Одесса будет ограничен

Проезд по трассе Киев-Одесса будет ограничен

slovoidilo.ua

"Места выполнения работ будут оборудованы временными средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГСТУ 8749:2017 "Безопасность дорожного движения. Ограждения и организация дорожного движения в местах проведения дорожных работ. Заранее просим прощения за доставленные неудобства", – сообщили в "Укравтодоре".

Место проведения ремонта на трассе Киев-Одесса

Место проведения ремонта на трассе Киев-Одесса

Gogle Maps, скриншот

Место проведения ремонта на трассе Киев-Одесса

Место проведения ремонта на трассе Киев-Одесса

Укравтодор

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне противники земельной реформы парализовали трассу Киев-Одесса на участке в Одесской области.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Киев
Теги
дороги ремонт и строительство дорог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги