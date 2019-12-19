Водителям устроят новогоднюю подставу на трассе Киев-Одесса: что известно

"Укравтодор" с 20 по 30 декабря 2019 года ограничит автомобильное движение на одном из участков трассы Киев-Одесса в связи с установкой датчиков системы взвешивания в движении.

Судя по карте, представленной Укравтодором, ремонт будет вестись в районе села Здоровка в Васильковском районе Киевской области, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть карту и схему дорожных работ, доскролльте страницу до конца).

Проезд по трассе Киев-Одесса будет ограничен slovoidilo.ua

"Места выполнения работ будут оборудованы временными средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГСТУ 8749:2017 "Безопасность дорожного движения. Ограждения и организация дорожного движения в местах проведения дорожных работ. Заранее просим прощения за доставленные неудобства", – сообщили в "Укравтодоре".

Место проведения ремонта на трассе Киев-Одесса Gogle Maps, скриншот

Место проведения ремонта на трассе Киев-Одесса Укравтодор

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне противники земельной реформы парализовали трассу Киев-Одесса на участке в Одесской области.

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