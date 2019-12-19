Водіям влаштують новорічну підставу на трасі Київ-Одеса: що відомо

"Укравтодор" з 20 по 30 грудня 2019 року обмежить автомобільний рух на одній з ділянок траси Київ-Одеса в зв'язку з установкою датчиків системи зважування в русі.

Судячи по мапі, яка була представлена Укравтодором, ремонт буде вестися в районі села Здорівка в Васильківському районі Київської області, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися карту і схему дорожніх робіт, доскрольте сторінку до кінця).

Проїзд по трасі Київ-Одеса буде обмежений slovoidilo.ua

"Місця виконання робіт будуть обладнані тимчасовими засобами організації дорожнього руху у відповідності до вимог ДСТУ 8749:2017 "Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт". Заздалегідь просимо вибачення за завдані незручності", – повідомили в "Укравтодорі".

Місце проведення ремонту на трасі Київ-Одеса Gogle Maps, скріншот

Місце проведення ремонту на трасі Київ-Одеса Укравтодор

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні противники земельної реформи паралізували трасу Київ-Одеса на ділянці в Одеській області.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал