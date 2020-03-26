Власти Одессы рассказали о состоянии больных коронавирусом жителей города и области

Состояние всех четырех жителей Одесской области, у которых выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, удовлетворительное.

Двое из заболевших в последнее время посещали Италию. Об этом рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению городского департамента здравоохранения Алла Калеева, пишет "Думская".

Коронавирус в Одессе pixabay.com

Один из зараженных поступил в инфекционную больницу 17 марта с подозрением на ОРВИ, однако уже на следующий день его отпустили на самоизоляцию.

"25 марта он повторно поступил в инфекционную больницу с признаками пневмонии и сейчас в состоянии средней тяжести находится под контролем медиков", — отметила она.

Также в списке заболевших значится семейная пара, прибывшая из Италии – жена поступила в больницу 18 марта, а муж убыл домой с признаками ОРВИ. Впоследствии у него диагностировали пневмонию, но сейчас оба супруга находятся дома. Им уже стало лучше.

В горздраве уверяют, что со всеми пациентами, у которых подозревают коронавирус, даже теми, кто самоизолировался дома, общаются семейные врачи — либо по телефону, либо через дверь. Правда, проконтролировать, соблюдают ли больные режим самоизоляции, невозможно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полиция будет принудительно "лечить" больных коронавирусом.

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