Влада Одеси розповіла про стан хворих на коронавірус жителів міста і області

Стан усіх чотирьох жителів Одеської області, у яких виявили коронавірусну інфекцію COVID-19, задовільний.

Двоє з хворих останнім часом відвідували Італію. Про це розповіла начальник відділу організації медичної допомоги дорослому населенню міського департаменту охорони здоров'я Алла Калєєва, пише "Думська".

Коронавірус в Одесі pixabay.com

Один із заражених надійшов в інфекційну лікарню 17 березня з підозрою на ГРВІ, однак вже на наступний день його відпустили на самоізоляцію.

"25 березня він повторно поступив до інфекційної лікарні з ознаками пневмонії і зараз в стані середньої тяжкості перебуває під контролем медиків", – зазначила вона.

Також в списку хворих значиться сімейна пара, яка прибула з Італії – дружина поступила в лікарню 18 березня, а чоловік пішов додому з ознаками ГРВІ. Згодом у нього діагностували пневмонію, але зараз обоє перебувають вдома. Їм вже стало краще.

У міському відділі охорони здоров'я запевняють, що з усіма пацієнтами, у яких підозрюють коронавірус, навіть тими, хто самоізолювався в будинку, спілкуються сімейні лікарі – або по телефону, або через двері. Правда, проконтролювати, чи дотримуються хворі режиму самоізоляції, неможливо.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліція буде примусово "лікувати" хворих на коронавірус.

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