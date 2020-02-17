"Вирус жадности и жлобства": в центре Одессы устроили давку из-за халявы. Фото

В Одессе 16 февраля художники устроили акцию по раздаче бесплатных картин. Их в рамках благотворительного арт-проекта предоставили местные художники.

Об этом сообщает Думская (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пришедшие на акцию люди, ругались, толкались и выхватывали друг у друга этюды, наброски и полотна.

Одесские художники бесплатно раздают свои работы уже второй год. Их акция называется "Кому это нужно".

Арт-проект должен был пройти при участии журналистов, но около 150 одесситов, которые пришли за бесплатними картинами, расхватали их за несколько минут еще до официального начала.

Всего пришедшим к колоннаде Воронцовского дворца удалось забрать около 20 картин. Один из организаторов акции художник Кирилл Бондаренко рассказал, что не ожидал такого резонанса и пообещал в следующем году привлечь к проекту больше художников с их картинами.

"Зачастую у художников огромное количество материала, который они комкают и выбрасывают. А многие люди были бы рады повесить у себя наброски или этюды. В Грековке (художественное училище) это добро целыми контейнерами вывозят. Студентам попросту негде это хранить, признаю, я также из 100 этюдов выбирал пять лучших, а остальное выбрасывал. Я думаю, что в следующем году нужно привлечь еще и студентов к раздаче картин", – рассказал Кирилл Бондаренко.

В центре Одессы устроили давку из-за халявы Думская

В центре Одессы устроили давку из-за халявы Думская

В центре Одессы устроили давку из-за халявы Думская

В центре Одессы устроили давку из-за халявы Думская

В центре Одессы устроили давку из-за халявы Думская

"Вирус жадности и жлобства поразил наш город", "Такой у нас менталитет, позорище позорное", - написали одесситы в соцсетях.

В центре Одессы устроили давку из-за халявы Думская/Faceebook

В центре Одессы устроили давку из-за халявы Думская/Faceebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из зоопарка сбежал конь, которого работники зверинца, как ни пытались, не смогли поймать. Погуляв по расположенному рядом парку и проголодавшись, он, как ни в чем не бывало, вернулся "домой" сам.

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