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17 февраля • обновлено в 13:13
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"Вирус жадности и жлобства": в центре Одессы устроили давку из-за халявы. Фото

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В Одессе 16 февраля художники устроили акцию по раздаче бесплатных картин. Их в рамках благотворительного арт-проекта предоставили местные художники.

Об этом сообщает Думская (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Пришедшие на акцию люди, ругались, толкались и выхватывали друг у друга этюды, наброски и полотна.

Одесские художники бесплатно раздают свои работы уже второй год. Их акция называется "Кому это нужно".

Арт-проект должен был пройти при участии журналистов, но около 150 одесситов, которые пришли за бесплатними картинами, расхватали их за несколько минут еще до официального начала.

Всего пришедшим к колоннаде Воронцовского дворца удалось забрать около 20 картин. Один из организаторов акции художник Кирилл Бондаренко рассказал, что не ожидал такого резонанса и пообещал в следующем году привлечь к проекту больше художников с их картинами.

"Зачастую у художников огромное количество материала, который они комкают и выбрасывают. А многие люди были бы рады повесить у себя наброски или этюды. В Грековке (художественное училище) это добро целыми контейнерами вывозят. Студентам попросту негде это хранить, признаю, я также из 100 этюдов выбирал пять лучших, а остальное выбрасывал. Я думаю, что в следующем году нужно привлечь еще и студентов к раздаче картин", – рассказал Кирилл Бондаренко.

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

Думская

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

Думская

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

Думская

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

Думская

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

Думская

"Вирус жадности и жлобства поразил наш город", "Такой у нас менталитет, позорище позорное", - написали одесситы в соцсетях.

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

Думская/Faceebook

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

В центре Одессы устроили давку из-за халявы

Думская/Faceebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из зоопарка сбежал конь, которого работники зверинца, как ни пытались, не смогли поймать. Погуляв по расположенному рядом парку и проголодавшись, он, как ни в чем не бывало, вернулся "домой" сам.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Не путайте менталитеты поколений. Присмотритесь, там средний возрастной ценз 55-60 лет. А как известно, именно этот возраст был выдрессирован дремучим и нищим совком, с охотой по магазинам за куриными скелетами и колбасой по 2.20. Это же поколение и плачет за совком, и голосует за партии, которые им обещают коммунизм и т.д. И, наконец, это же поколение, которое будет всегда грабастать всё, что будет на халяву, независимо надо оно им или нет, представляет это какую-то ценность или это мусор. Современное поколение у нас таки другое, так шо не создавайте нужную картинку - поедание блинов с лопаты, это всё таки не про нас. Одессит.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так это же картины ,а живопись стоит больших денег хорошая
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