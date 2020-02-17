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17 лютого • оновлено в 13:16
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"Вірус жадібності і жлобства": в центрі Одеси влаштували тисняву через халяву. Фото

2.7т
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В Одесі 16 лютого художники влаштували акцію з роздачі безкоштовних картин. Їх в рамках благодійного арт-проекту надали місцеві художники.

Про це повідомляє Думська (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Люди, що прийшли на акцію, лаялися, штовхалися і вихоплювали один в одного етюди та полотна.

Одеські художники безкоштовно роздають свої роботи вже другий рік. Їх акція називається "Кому це потрібно".

Арт-проект повинен був пройти за участю журналістів, але близько 150 одеситів, які прийшли за картинами, розхапали їх за кілька хвилин ще до офіційного початку.

Всього ти, що прийшли на акцію, вдалося забрати близько 20 картин. Один з організаторів перфоманса художник Кирило Бондаренко розповів, що не очікував такого резонансу і пообіцяв наступного року залучити до проекту більше художників з їх картинами.

"Найчастіше у художників величезна кількість матеріалу, який вони бгають і викидають. А багато людей були б раді повісити у себе начерки або етюди. В Грековці (художнє училище) це добро цілими контейнерами вивозять. Студентам просто ніде це зберігати, визнаю, я також з 100 етюдів вибирав п'ять кращих, а решту викидав. Я думаю, що в наступному році потрібно залучити ще й студентів до роздачі картин ", – розповів Кирило Бондаренко.

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

Думська

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

Думська

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

Думська

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

Думська

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

Думська

"Вірус жадібності і жлобства вразив наше місто", "Такий у нас менталітет, позорище ганебне", - написали одесити в соцмережах.

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

Думська / Faceebook

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

У центрі Одеси влаштували тисняву через халяви

Думська / Faceebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі із зоопарку втік кінь, якого працівники звіринця, як не намагалися, не змогли зловити. Погулявши по розташованому поруч парку і зголоднівши, він, як ні в чому не бувало, повернувся "додому" сам.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Не путайте менталитеты поколений. Присмотритесь, там средний возрастной ценз 55-60 лет. А как известно, именно этот возраст был выдрессирован дремучим и нищим совком, с охотой по магазинам за куриными скелетами и колбасой по 2.20. Это же поколение и плачет за совком, и голосует за партии, которые им обещают коммунизм и т.д. И, наконец, это же поколение, которое будет всегда грабастать всё, что будет на халяву, независимо надо оно им или нет, представляет это какую-то ценность или это мусор. Современное поколение у нас таки другое, так шо не создавайте нужную картинку - поедание блинов с лопаты, это всё таки не про нас. Одессит.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так это же картины ,а живопись стоит больших денег хорошая
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