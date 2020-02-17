Лето в феврале: появилось яркое видео с пляжа в Одессе

В сети появилось видео, где на одесском пляже горожане играют в волейбол и загорают. И это, несмотря на середину февраля.

В Одессе действительно сейчас аномально теплая погода для этого времени года. Об этом сообщили в телеграм-канале "Подслушано Одесса" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Синоптики не предвещают возвращения зимы в Одессы. Дневная температура воздуха в ближайшую неделю будет около +10 градусов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в понедельник, 17 февраля, ожидается аномальная для зимы погода. Температура воздуха на западе страны достигнет +14°. При этом осадков в этот день не предвидится, он будет солнечным по всей территории страны.

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