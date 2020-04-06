Весна в разгаре: прогноз погоды в Одессе на 7 апреля

Прогноз погоды в Одессе на вторник 7 апреля порадует жителей города.

До позднего вечера в Одессе будет ясное безоблачное небо, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе omr.gov.ua

По г. Одессе:

Без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 3-4 °С тепла, днем ​​11-14 °С тепла.

По Одесской области:

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 9-11 м/с. Температура ночью от 1 до 4 °С тепла, днем ​​10-15 °С. На автодорогах области видимость хорошая.

Согласно народному прогнозу погоды, 7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. "На Благовещение весна зиму поборола", считали наши предки, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы. В этот день происходит третья встреча весны. Если 7 апреля ветер, иней и туман – к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле. Если Благовещенье холодное – жди сорок морозов по утрам. На Благовещение гроза – к теплому лету. Небо безоблачное, солнце яркое – быть лету грозному; оттепель – много морозов впереди. Если на Благовещенье ночь теплая – весна ранняя будет. Для рыболовов этот день хорош – на Благовещенье рыба хорошо ловится.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине появился точный прогноз погоды на весь апрель 2020 года.

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