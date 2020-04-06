Весна в розпалі: прогноз погоди в Одесі на 7 квітня

Прогноз погоди в Одесі на вівторок 7 квітня порадує жителів міста.

До пізнього вечора в Одесі буде ясне безхмарне небо, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі omr.gov.ua

По м.Одесі:

Без опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 3-4 °С тепла, вдень 11-14 °С тепла.

По Одеській області:

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 9-11 м/с. Температура вночі від 1 до 4 °С тепла, вдень 10-15 °С. На автошляхах області видимість добра.

Згідно з народним прогнозом погоди, 7 квітня відзначається свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. "На Благовіщення весна зиму поборола", вважали наші пращури, хоча відомі і знамениті благовіщенські морози. У цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер, іній і туман – до неврожайного року. Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо Благовіщення холодне – слід чекати ранкових морозів. На Благовіщення гроза – до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве – бути літу грозовому; відлига – багато морозів попереду. Якщо на Благовіщення ніч тепла – весна рання буде. Для рибалок це хороший день – на Благовіщення риба добре клює.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився точний прогноз погоди на весь квітень 2020 року.

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