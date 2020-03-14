В Одеську область спішно повертаються українці, які перебували на заробітках за кордоном, зокрема, в Європі, де лютує коронавірус.

Громадян, що повренулися додому, перевіряють медики, які просять їх проявити свідомість, уникаючи відвідування свят, храмів та інших місць масового скупчення людей. Звернення головлікаря Ренійського Центру первинної медико-санітарної допомоги Сергія Георгіу до заробітчан опубліковано на Youtube-каналі місцевого телеканалу "Новини Рені" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Медперсонал виявляє громадян, які в останній час повернулися додому з Італії і проводить з ними роз'яснювальні бесіди з проханням обмежити на час спілкування – не ходити на свята, до церкви і до родичів", – розповів медик.

Він нагадав, що інкубаційний період становить 14 діб, а носіями вірусу можуть бути і здорові люди.

Заробітчан, що повернулися на Одещину, просять самоізолюватися bessarabiainform.com

Нагадаємо, у зв'язку з епідемією коронавируса в світі в Одеській області, поряд з іншими регіонами України, вживаються безпрецедентні заходи безпеки.

При Одеській ОДА створено спеціальну комісію, до якої увійшли представники ДСНС, Нацполіціі, Держприкордонслужби, СБУ та Лабораторного центру МОЗ. Сформовано три бригади швидкого реагування, визначені підрозділи для надання цілодобової медичної допомоги, розроблена схема перепрофілювання медзакладів у разі масового надходження хворих, сформовані резервні бригади лікарів.

Головною госпітальної базою визначена інфекційна лікарня Одеси. 20 боксів на 65 місць готові для лікування пацієнтів. Хворих, які потребують реанімації, будуть госпіталізувати на додаткові бази, яких в Одесі 6, а в районах області – 11.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через карантин скасують легендарний фестиваль сміху "Гуморина". Фестиваль, на який в Одесу щорічно приїжджають сотні тисяч туристів, повинен був відбутися 1 квітня 2020 року.

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