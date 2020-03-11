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11 марта • обновлено в 17:12
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В Одессе из-за карантина отменили легендарную "Юморину"

1.1т
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В Одессе из-за карантина по коронавирусу будет отменен легендарный фестиваль смеха "Юморина".

Фестиваль, на который в Одессу ежегодно приезжают сотни тысяч туристов, должен был состояться 1 апреля 2020 года и включать в себя традиционное карнавальное шествие и большее количество массовых мероприятий, сообщает OBOZREVATEL.

Юморина в Одессе отменяется

Юморина в Одессе отменяется

Трасса Е-95

Такое решение приняли на экстренном заседании 11 марта члены городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям во главе с вице-мэром Одессы Павлом Вугельманом.

В то же время, не исключается возможность того, что при благоприятном развитии событий "Юморина" впервые за свою историю может быть перенесена на более поздние сроки.

Туристы на одесской "Юморине"

Туристы на одесской "Юморине"

Трасса Е-95

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Кабинет министров Украины ввел трехнедельный карантин из-за коронавируса по всей стране – до 3 апреля.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Юморина в Одессе
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Крым Андрей
Крым Андрей
А там ещё шутят?
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