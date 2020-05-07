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7 мая • обновлено в 22:16
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В онкоцентре Одессы тайно снимали порно: скандальное дело закрыто

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Полиция закрыла уголовное дело о незаконной съемке на видео для порносайтов пациенток в Одесском онкодиспансере.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Согласно документу, скандальное дело закрыли в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

В Одесском онкоцентре снимали порно с пациентами

В Одесском онкоцентре снимали порно с пациентами

Иллюстрация

"Так, согласно предоставленным следователем постановлению от 21.04.2020 года, уголовное производство №12019160000001035 от 11.11.2019 года закрыто, в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления", – говорится в решении суда.

В онкоцентре Одессы тайно снимали порно: скандальное дело закрыто

Однако тогда на судебном заседании рассматривалось решение по поводу снятия ареста с изъятой техники, в чем суд отказал. Следовательно, расследование по делу продолжается.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Порноскандал в Одессе
Место
Украина Одесса
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