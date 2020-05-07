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7 травня • оновлено в 23:28
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В онкоцентрі Одеси таємно знімали порно: скандальну справу закрито

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Поліція закрила кримінальну справу про незаконну зйомку на відео для порносайтів пацієнток в Одеському онкодиспансері.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Згідно з документом, скандальну справу закрили у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину.

В Одеському онкоцентрі знімали порно з пацієнтами

В Одеському онкоцентрі знімали порно з пацієнтами

Ілюстрація

"Так, відповідно до долученої слідчим постанови від 21.04.2020 року, кримінальне провадження №12019160000001035 від 11.11.2019 року закрите, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення", – йдеться в рішенні суду.

В онкоцентрі Одеси таємно знімали порно: скандальну справу закрито

Однак тоді на судовому засіданні розглядалося рішення з приводу зняття арешту з вилученої техніки, в чому суд відмовив. Отже, розслідування у справі триває.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Порноскандал в Одесі
Місце
Україна Одеса
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