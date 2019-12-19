В Одессу прилетел настоящий святой Николай: в сети показали видео

В аэропорт Одессы 19 декабря прилетел святой Николай – покровитель всех детей, моряков и путешественников.

Об этом сообщили на странице "Международного аэропорта Одесса" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Святой Николай прибыл, чтобы подарить праздничное настроение и угостить маленьких пассажиров пряниками. Не оставил он без внимания и взрослых.

В Одессу прилетел настоящий святой Николай Международный аэропорт Одесса/Facebook

"Мир вам и поздравляем с праздником!" – написано в сообщении аэропорта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в этот праздник принято помогать близким, дарить символические приятные подарки и раздавать милостыню.

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