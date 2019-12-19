В Одесу прилетів справжній святий Миколай: в мережі показали відео

В аеропорт Одеси 19 грудня прилетів святий Миколай – покровитель всіх дітей, моряків і мандрівників.

Про це повідомили на сторінці "Міжнародного аеропорту Одеса" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Святий Миколай прибув, щоб подарувати святковий настрій і пригостити маленьких пасажирів пряниками. Не залишив він без уваги і дорослих.

В Одесу прилетів справжній святий Миколай Міжнародний аеропорт Одеса / Facebook

"Мир вам і вітаємо зі святом!" – написано в повідомленні аеропорту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в це свято прийнято допомагати близьким, дарувати символічні приємні подарунки і роздавати милостиню.

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