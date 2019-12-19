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19 грудня • оновлено в 13:13
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В Одесу прилетів справжній святий Миколай: в мережі показали відео

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В аеропорт Одеси 19 грудня прилетів святий Миколай – покровитель всіх дітей, моряків і мандрівників.

Про це повідомили на сторінці "Міжнародного аеропорту Одеса" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Святий Миколай прибув, щоб подарувати святковий настрій і пригостити маленьких пасажирів пряниками. Не залишив він без уваги і дорослих.

В Одесу прилетів справжній святий Миколай

В Одесу прилетів справжній святий Миколай

Міжнародний аеропорт Одеса / Facebook

"Мир вам і вітаємо зі святом!" – написано в повідомленні аеропорту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в це свято прийнято допомагати близьким, дарувати символічні приємні подарунки і роздавати милостиню.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси свято
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