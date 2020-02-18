В Одесу несподівано прилетів військовий Boeing США: в мережу потрапили фото

У понеділок в Одесі приземлився багатоцільовий транспортний літак Boeing C-40А Clipper американських ВМС з реєстраційним номером 168980.

Це досить рідкісний військовий літак. Поки невідомо, з якою метою він прибув в Украіну, пише видання Думська (щоб подивитися фотографії, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесу несподівано прибув військовий американський Boeing Думська

"C-40A створений спеціально для перевезення вантажів та особового складу американських військово-морських сил. Сьогодні побудовано всього 15 літаків цього типу. Перший літак був поставлений в квітні 2001 року для ескадрильї матеріально-технічного забезпечення VR-59", – йдеться в повідомленні.

"Clipper – військова модифікація всесвітньо відомого пасажирського літака Boeing 737-700. Щоб не привертати зайвий інтерес роззяв, літак пофарбований не в мілітаристські сірі тони, а несе цілком громадянську білу ліврею зі смугами уздовж фюзеляжу", – йдеться в повідомленні.

Літак може оперативно трансформуватися і використовуватися в трьох конфігураціях: для перевезення військ, вантажів або їх комбінації. Він може взяти на борт 121 військового (посилену роту) або вісім стандартних морських контейнерів по 5000 фунтів кожен – всього близько 17 тонн вантажу.

Два двигуна CFM56-7 дозволяють подолати понад 5500 км на швидкості близько 900 км на годину.

В Одесу несподівано прибув військовий американський Boeing Думська

В Одесу несподівано прибув військовий американський Boeing Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі аварійно приземлився літак зі Стамбула.

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