В Одесской области хотят вернуться к "апрельскому карантину"

В Одесской областной государственной администрации настояли на усилении карантина в регионе из-за распространения коронавируса.

Об этом 7 сентября на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева.

Чиновник отметила, что власти обратились в комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для возвращения "апрельского" карантина.

"Наверное, тогда будет немного легче и медикам. Войдем в карантин, чтобы люди поняли, что должны жить с этим вирусом. Есть скопление людей – надели маски, зашли в магазин – надели маски", – подчеркнули в ОГА.

По состоянию на утро 8 сентября в Одесской области зарегистрировано 8525 случаев COVID-19. Из них 3654 человека – в Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировалвспышкукоронавирусной инфекции в Одессе и области. Резкое увеличение числа больных COVID-19 может стать последствием массового празднования Дня города, которое прошло 2 сентября.