В Одеській області хочуть повернутися до "квітневого карантину"

В Одеській обласній державній адміністрації наполягли на посиленні карантину в регіоні через поширення коронавірусу.

Про це 7 вересня на брифінгу повідомила директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захарьева.

Чиновниця зазначила, що влада звернулася до комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для повернення "квітневого" карантину.

"Напевно, тоді буде трохи легше і медикам. Ввійдемо в карантин, щоб люди зрозуміли, що повинні жити з цим вірусом. Є скупчення людей – наділи маски, зайшли в магазин – наділи маски", – підкреслили в ОДА.

Станом на ранок 8 вересня в Одеській області зареєстровано 8 525 випадків COVID-19. З них 3 654 осіб – в Одесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов спрогнозував спалах коронавірусної інфекції в Одесі і області. Різке збільшення числа хворих на COVID-19 може стати наслідком масового святкування Дня міста, яке пройшло 2 вересня.