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17 марта • обновлено в 19:56
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/ Одесса в деталях

В Одесской области – 11 подозрений на коронавирус

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В Одессе 11 человек закрыты на карантин в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 17 марта все они помещены в инфекционную больницу и изолированы в боксах, сообщает OBOZREVATEL.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

rbc.ua

За последние дни одесские медики подозревали коронавирус у 14 человек. Три случая не подтвердились, а анализы остальных отправлены в Киев.

Из резервного фонда бюджета области выделено 7 млн гривен на покупку пяти аппаратов для вентиляции легких и 1 млн – на экспресс-тесты, а также антисептики, перчатки, респираторы и прочие средства защиты для медиков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL последние данные говорят о том, что коронавирус выявляют лишь у одного из 10 зараженных.

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Тема
Коронавирус
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новости Одессы ЧП в Одессе
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