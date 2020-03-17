В Одеській області – 11 підозр на коронавірус

В Одесі 11 чоловік закриті на карантин у зв'язку з підозрою на коронавірусну інфекцію.
Станом на 17 березня всі вони поміщені в інфекційну лікарню і ізольовані в боксах, повідомляє OBOZREVATEL.
Коронавірус в Україні
rbc.ua
За останні дні одеські медики підозрювали коронавірус у 14 осіб. Три випадки не підтвердилися, а аналізи інших відправлені до Києва.
З резервного фонду бюджету області виділено 7 млн гривень на покупку п'яти апаратів для вентиляції легенів та 1 млн – на експрес-тести, а також антисептики, рукавички, респіратори та інші засоби захисту для медиків.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, останні дані свідчать, що коронавірус виявляють лише у одного з 10 заражених.
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