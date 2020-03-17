Сервисные центры почтовых и банковских отделений в Одессе и области, как и в других городах Украины, не работают.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL, который обзвонил все банковские и почтовые службы Одессы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По наблюдениям наших корреспондентов, общественный транспорт в Одессе работает в обычном режиме.

В Одессе ввели дополнительные меры из-за пандемии коронавируса

В Одессе ввели дополнительные меры из-за пандемии коронавируса

В Одессе ввели дополнительные меры из-за пандемии коронавируса

В Одессе ввели дополнительные меры из-за пандемии коронавируса

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, телеграм-канал одесской мэрии, который информирует о борьбе с коронавирусом, обнародовал список аптек, где можно купить защитные маски. Медицинские марлевые маски в данный момент, в достаточном количестве, есть в муниципальных аптеках КП "Одесфарм". Об этом сообщили на официальном сайте Одесского горсовета.

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