Сервісні центри поштових та банківських відділень в Одесі і області, як і в інших містах України, не працюють.
Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL, який обдзвонив всі банківські і поштові служби Одеси (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
За спостереженнями наших кореспондентів, громадський транспорт в Одесі працює в звичайному режимі.
В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса
В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса
В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса
В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, телеграм-канал одеської мерії, який інформує про боротьбу з коронавірусів, оприлюднив список аптек, де можна купити захисні маски. Медичні марлеві маски в даний момент, в достатній кількості, є в муніципальних аптеках КП "Одесфарм". Про це повідомили на офіційному сайті Одеської міськради.
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