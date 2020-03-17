Головна Новини
17 березня • оновлено в 13:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса

593
Читати матеріал російською

Сервісні центри поштових та банківських відділень в Одесі і області, як і в інших містах України, не працюють.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL, який обдзвонив всі банківські і поштові служби Одеси (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За спостереженнями наших кореспондентів, громадський транспорт в Одесі працює в звичайному режимі.

В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса

В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса

В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса

В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса

В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса

В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса

В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса

В Одесі ввели додаткові заходи через пандемію коронавируса

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, телеграм-канал одеської мерії, який інформує про боротьбу з коронавірусів, оприлюднив список аптек, де можна купити захисні маски. Медичні марлеві маски в даний момент, в достатній кількості, є в муніципальних аптеках КП "Одесфарм". Про це повідомили на офіційному сайті Одеської міськради.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги