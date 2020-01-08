В Одесі влаштували незвичайний парад на Різдво: яскраві фото та відео

Традиційний парад трамваєв відбувся в Одесі в різдвяний вечір 7 січня. Прикрашені ілюмінацією і гірляндами вагони з різних куточків міста з'їхалися на Старосінну площу.

Головною відмінністю цьогорічного параду став склад учасників. Всі чотири вагони є "Одісеями" – три односекційних і один трисекційний "Одіссей МАХ", пише Dumskaya (щоб переглянути фото та відео, доскролльте сторінку до кінця).

Останній стартував від 11-ї станції Люстдорфської дороги (маршрут 26), інші з Аркадії (5), парку Шевченка (28) і від вулиці Паустовського (7).

В Одесі влаштували незвичайний парад на Різдво odessa.online

"Одіссей МАХ", що вміщає 280 пасажирів, виявився забитий під зав'язку, через що зупинки на Вузівському і 1-й станції скоротили до мінімуму. А колядники і члени хору на вулицю не виходили, побоюючись, що їх місця на центральному майданчику займуть. У підсумку, в салоні ні на секунду не вщухали колядки і щедрівки, народні пісні та композиції з кінофільмів на новорічну тематику. Дітям же вручали солодкі подарунки.

В Одесі влаштували незвичайний парад на Різдво odessa.online

В Одесі влаштували незвичайний парад на Різдво odessa.online

Не обійшлося і без конфузу. Вагон маршруту №7 став жертвою знеструмлення цілого району на Пересипі, завмерши в темряві разом із пасажирами. Співробітникам КП "Одесміськелектротранс" довелося оперативно організовувати автобуси для доставки пасажирів на Старосінну площу, звідки їх потім розвезли по домівках.

В Одесі влаштували незвичайний парад на Різдво odessa.online

В Одесі влаштували незвичайний парад на Різдво odessa.online

В Одесі влаштували незвичайний парад на Різдво odessa.online

В Одесі влаштували незвичайний парад на Різдво odessa.online

В Одесі влаштували незвичайний парад на Різдво odessa.online

В Одесі влаштували незвичайний парад на Різдво odessa.online

А для тих, хто хотів продовження свята, на площі влаштували народні гуляння з піснями і чаєм з величезного самовара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в новорічну ніч в жителів і гостей міста випадково запустили феєрверк. Надзвичайна подія сталася на Театральній площі, де зібралися сотні людей. Відео інциденту лише напередодні потрапило в мережу. На кадрах видно, як феєрверк почав безладно вибухати серед людей. Однак в результаті НП ніхто не постраждав

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