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11 марта • обновлено в 14:09
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В Одессе устроили бизнес вокруг затонувшего танкера Delfi. Фото

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На одной из онлайн-платформ появилось объявление о продаже сувенирных магнитов с фото затонувшего у берегов Одессы в ноябре прошлого года танкера Delfi.

Об этом в Facebook сообщил Вячеслав Грубый (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Блин, а у меня столько фото этого залетного гостя. Кто-то опередил) Наш народ самый предприимчивый)", - написал Вячеслав Грубый.

В Одессе устроили бизнес вокруг затонувшего танкера Delfi

В Одессе устроили бизнес вокруг затонувшего танкера Delfi

Вячеслав Грубый/Facebook

Напомним, что вопрос уборки судна с одесского пляжа пока не решен. Областная власть не может договориться с владельцем танкера, кто должен это сделать. Delfi может пролежать на пляже весь туристический сезон.

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Крушение танкера Delfi у Одессы
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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