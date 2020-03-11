На одной из онлайн-платформ появилось объявление о продаже сувенирных магнитов с фото затонувшего у берегов Одессы в ноябре прошлого года танкера Delfi.
Об этом в Facebook сообщил Вячеслав Грубый (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Блин, а у меня столько фото этого залетного гостя. Кто-то опередил) Наш народ самый предприимчивый)", - написал Вячеслав Грубый.
В Одессе устроили бизнес вокруг затонувшего танкера Delfi
Вячеслав Грубый/Facebook
Напомним, что вопрос уборки судна с одесского пляжа пока не решен. Областная власть не может договориться с владельцем танкера, кто должен это сделать. Delfi может пролежать на пляже весь туристический сезон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
К месту крушения корабля до сих пор ходят тысячи одесситов – охотников за захватывающими селфи.
Позднее в СМИ назвали настоящего владельца затонувшего танкера Delfi: это бывший депутат от Партии регионов.
Танкер Delfi, который затонул у одесского побережья в ноябре 2019 года, стал "изюминкой" Одессы на Google Maps. Перевернувшийся корабль обозначен на карте как туристическая достопримечательность.
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