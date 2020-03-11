На одной из онлайн-платформ появилось объявление о продаже сувенирных магнитов с фото затонувшего у берегов Одессы в ноябре прошлого года танкера Delfi.

Об этом в Facebook сообщил Вячеслав Грубый (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Блин, а у меня столько фото этого залетного гостя. Кто-то опередил) Наш народ самый предприимчивый)", - написал Вячеслав Грубый.

В Одессе устроили бизнес вокруг затонувшего танкера Delfi Вячеслав Грубый/Facebook

Напомним, что вопрос уборки судна с одесского пляжа пока не решен. Областная власть не может договориться с владельцем танкера, кто должен это сделать. Delfi может пролежать на пляже весь туристический сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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