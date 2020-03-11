На одній з онлайн-платформ з'явилося оголошення про продаж сувенірних магнітів з фото затонулого біля берегів Одеси в листопаді минулого року танкера Delfi.

Про це в Facebook повідомив В'ячеслав Грубий (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Блін, а в мене стільки фото цього залітного гостя. Хтось випередив) Наш народ самий підприємливий)", - написав В'ячеслав Грубий.

В Одесі влаштували бізнес навколо затонулого танкера Delfi В'ячеслав Грубий / Facebook

Нагадаємо, що питання прибирання судна з одеського пляжу поки не вирішене. Обласна влада не може домовитися з власником танкера, хто повинен це зробити. Delfi може пролежати на пляжі весь туристичний сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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