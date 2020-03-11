На одній з онлайн-платформ з'явилося оголошення про продаж сувенірних магнітів з фото затонулого біля берегів Одеси в листопаді минулого року танкера Delfi.
Про це в Facebook повідомив В'ячеслав Грубий (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
"Блін, а в мене стільки фото цього залітного гостя. Хтось випередив) Наш народ самий підприємливий)", - написав В'ячеслав Грубий.
В Одесі влаштували бізнес навколо затонулого танкера Delfi
В'ячеслав Грубий / Facebook
Нагадаємо, що питання прибирання судна з одеського пляжу поки не вирішене. Обласна влада не може домовитися з власником танкера, хто повинен це зробити. Delfi може пролежати на пляжі весь туристичний сезон.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
22 листопада через сильний шторм в морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовився евакуюватися і подавати сигнал SOS без дозволу судновласника.
Рятувальники не змогли підійти до корабля через сильний шторм, на березі моря було розгорнуто оперативний штаб.
Корабельна аварія танкера в Одесі також зняли з повітря: в мережі з'явилося шокуюче відео. Людей дивом вдалося врятувати, моряки потрапили в лікарню з переохолодженням.
З'ясувалося. що з пробоїни на кораблі витікає пальне. Після краху показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені в 157 разів.
До місця аварії корабля досі ходять тисячі одеситів – мисливців за захоплюючими Селфі.
Пізніше в ЗМІ назвали справжнього власника затонулого танкера Delfi: це колишній депутат від Партії регіонів.
Танкер Delfi, який затонув біля одеського узбережжя в листопаді 2019 року, став "родзинкою" Одеси на Google Maps. Корабель позначений на карті як туристична пам'ятка.
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