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11 березня • оновлено в 14:12
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В Одесі влаштували бізнес навколо затонулого танкера Delfi. Aото

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На одній з онлайн-платформ з'явилося оголошення про продаж сувенірних магнітів з фото затонулого біля берегів Одеси в листопаді минулого року танкера Delfi.

Про це в Facebook повідомив В'ячеслав Грубий (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Блін, а в мене стільки фото цього залітного гостя. Хтось випередив) Наш народ самий підприємливий)", - написав В'ячеслав Грубий.

В Одесі влаштували бізнес навколо затонулого танкера Delfi

В Одесі влаштували бізнес навколо затонулого танкера Delfi

В'ячеслав Грубий / Facebook

Нагадаємо, що питання прибирання судна з одеського пляжу поки не вирішене. Обласна влада не може домовитися з власником танкера, хто повинен це зробити. Delfi може пролежати на пляжі весь туристичний сезон.

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Аварія танкера Delfi поблизу Одеси
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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