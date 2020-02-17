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17 февраля • обновлено в 16:16
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"С этим нужно что-то делать": одессит шокировал сеть постом об украинском языке

8.1т
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Одессит Михаил Шелудько провел двухнедельный мониторинг использования государственного языка сотрудниками городских супермаркетов и заведений общепита.

Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook (чтобы прочитать полную версию поста, доскролльте страницу до конца).

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По наблюдениям одессита, в большинстве городских супермаркетов и кафе сотрудники заведений не используют в общении с клиентами украинский язык.

"По-украински по умолчанию никто вас не обслужит, кроме "Львовской майстерни шоколаду". Кассиры McDonald's приветствуют всех на украинском, но сразу после приветствия переходят на русский, даже если ты делаешь заказ на укрмове. Кассиры и продавцы сетей "АТБ", "Обжора", "Таврия В", "Копейка", "Цитрус", "Эльдорадо" говорят по-русски и сразу, и если ты обращаешься к ним на украинском, исключения составляет изначально украиноязычный персонал, с которым мне доводилось соприкасаться в "Копейке" и "АТБ".

Мужчина отметил, что он написал в книгу жалоб одного из супермаркетов. Там отреагировали и лишили кассиршу премии, которая отказалась общаться с покупателем на украинском языке.

В комментариях пользователи оставляют различные мнения.

"Як україномовний із Західної України, можу сказати, що така російськомовність "by default" у сфері обслуговування стримує мене від подорожей на Південь-Центр України. Гадаю, я не один такий. Тому, якщо ці регіони хочуть розвивати внутрішній туризм, і приймати більше гостей із Заходу України, їм треба задуматись про мовну політику своїх компаній", "Вообще-то распределение голосов на выборах президента очень хорошо показало, какие в стране настроения, так что на такие мониторинги можно усилия и не тратить", – пишут люди в комментариях.

Одессит шокировал сеть постом об украинском языке

Одессит шокировал сеть постом об украинском языке

Михаил Шелудько/Facebook

Одессит шокировал сеть постом об украинском языке

Одессит шокировал сеть постом об украинском языке

Михаил Шелудько/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, говорить на украинском языке, а не на языке российских оккупантов, призвал жителей Одессы одессит в нескольких поколениях Алексей Ляшенко-Белецкий.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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фил филька
фил филька
вот скажите это ли не классический розжиг? подобные этому упорышу доскакали свою страну до самой нищей в европе и все никак не успокоятся)
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Заставить одессита говорить по-украински можно, только если очень сильно заинтересовать материально. )))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
"Одессит" видать с села понаехал.
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