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21 лютого • оновлено в 10:23
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В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Фото і відео

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В Одесі ввечері 20 лютого біля пам'ятника Дюку відбулася акція пам'яті Героїв Небесної Сотні. У ній взяли участь кілька десятків одеситів.

Про це повідомляє Думська (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку докінця).

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Спочатку відбулася панахида за загиблими за Україну, а потім присутні запалили свічки і розставили лампадки у формі державного герба.

Організатори акції зазначили, що дата 20 лютого 2014 року, коли на Майдані загинули люди, стала поворотною точкою в історії України і визначила шлях країни до Європи.

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Думська

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Думська

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Думська

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Думська

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Думська

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Думська

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Думська

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

В Одесі зворушливо вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запевнив, що розслідування справ Майдану триває і винні у злочинах будуть покарані.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А как насчёт жертв нацистов 2 мая?
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