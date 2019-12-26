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26 декабря • обновлено в 15:33
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В Одессе штаб командования ВМСУ выселили в палатки: разгорелся скандал

1.8т
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Штаб и командование Военно-морских сил Украины должны до 15 января 2020 года переехать на 6-ю станцию Большого Фонтана в Одессе, где в настоящий момент восстанавливаются корпуса бывшего института сухопутных войск.

Однако поскольку ремонт будущего штабного комплекса еще не закончен, возле него установили большие армейские палатки. В них военнослужащие будут минимум три месяца ожидать окончания ремонтных работ. Об этом пишет издания "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Штаб ВМСУ в Одессе выселяют в палатки

Штаб ВМСУ в Одессе выселяют в палатки

Думская

По словам источника издания в ВМСУ, на переселение военных моряков настоял командующий войсками Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск генерал-майор Игорь Паланюк. Он якобы давно хотел выселить моряков, которые занимают помещения Оперативного командования с 2014 года.

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Вместе с тем, командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко заявил, что это неправда, а палатки разбили в связи с некими "тренировками" по переезду штаба.

По его словам, реконструированный штабной комплекс будет сдан в две очереди: первую должны принять в начале апреля 2020 года, вторую — в июле.

Между тем будущее здание для моряков до сих пор не подключено к коммуникациям, а к внутренней отделке рабочие еще не приступали. Общая готовность объекта не превышает и 60%. Неизвестно, как будет обставлен переезд, каким образом военные обеспечат сохранность секретных документов и так далее.

Штаб ВМСУ в Одессе выселяют в палатки

Штаб ВМСУ в Одессе выселяют в палатки

Думская

Чтобы разобраться в ситуации, в Одессу выехал первый замминистра обороны Иван Руснак.

Специалисты считают реконструкцию корпусов на 6-й Фонтана большой ошибкой командования: по мнению военных, штаб не должен располагаться посреди жилых кварталов.

По опыту стран НАТО и исходя из уроков Крыма, штаб нужно строить на окраине Одессы, с 400-метровой полосой безопасности вокруг.

"Стандарт НАТО: 100 метров – периметр безопасности от камикадзе с поясом шахида, 200 метров – от машины со взрывчаткой, 400 метров – от грузовика с бомбой. На 6-й Фонтана этого и близко нет: тут все простреливается и прослушивается", – сообщили на условиях анонимности офицеры ВМСУ.

Штаб ВМСУ в Одессе выселяют в палатки

Штаб ВМСУ в Одессе выселяют в палатки

Думская

Штаб ВМСУ в Одессе выселяют в палатки

Штаб ВМСУ в Одессе выселяют в палатки

Думская

Штаб ВМСУ в Одессе выселяют в палатки

Штаб ВМСУ в Одессе выселяют в палатки

Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ВМС Украины в Одессе пополнились американскими катерами.

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Место
Украина Одесса
Теги
ВМС моряки новости Одессы
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Укрофлот единственный в мире, в котором адмиралов больше, чем кораблей.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Вон из Одессы! Одесса - русский город!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Зачем командование, если флота нет?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ще не вмерла, Командуют надуванием трех резиновых лодок
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