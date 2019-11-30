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1 декабря • обновлено в 06:18
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Макрон наградил орденом командующего ВМС Украины: фото

3.4т
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В Одессе на борту корвета Commandant Birot, который находится в Украине с дружественным визитом, 30 ноября состоялось награждение командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко орденом Французской Республики "За заслуги". Награду вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Национальный орден Франции "За заслуги" – вторая по значимости награда Республики. Указ о награждении Воронченко подписал лично президент Эмманюэль Макрон. Об этом сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских сил Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Наше сотрудничество продолжается довольно долго и о его качественном уровне свидетельствует стажировка украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе. В будущем мы будем развивать наши отношения между Военно-Морскими силами Франции и Украины", – сказал посол Этьен де Понсен.

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом

ВМС ВС Украины/Facebook

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом

ВМС ВС Украины/Facebook

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом

ВМС ВС Украины/Facebook

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом

ВМС ВС Украины/Facebook

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом

ВМС ВС Украины/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесский порт 28 ноября зашел французский военный корабль Commandant Biro. Корвет прибыл в Украину из грузинского Батуми, где проводил учения с местными моряками.

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Автор
Михаил Бардин
Персона
Игорь Воронченко
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Комментарии
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Макрон даже не подозревает что этот танкист существует.
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Бусы папуасам в, студию..
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
причина награждения не указана. видимо за регрессивное развитие ВМФ Украины.
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