Макрон наградил орденом командующего ВМС Украины: фото

В Одессе на борту корвета Commandant Birot, который находится в Украине с дружественным визитом, 30 ноября состоялось награждение командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко орденом Французской Республики "За заслуги". Награду вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Национальный орден Франции "За заслуги" – вторая по значимости награда Республики. Указ о награждении Воронченко подписал лично президент Эмманюэль Макрон. Об этом сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских сил Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Наше сотрудничество продолжается довольно долго и о его качественном уровне свидетельствует стажировка украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе. В будущем мы будем развивать наши отношения между Военно-Морскими силами Франции и Украины", – сказал посол Этьен де Понсен.

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом ВМС ВС Украины/Facebook

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом ВМС ВС Украины/Facebook

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом ВМС ВС Украины/Facebook

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом ВМС ВС Украины/Facebook

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом ВМС ВС Украины/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесский порт 28 ноября зашел французский военный корабль Commandant Biro. Корвет прибыл в Украину из грузинского Батуми, где проводил учения с местными моряками.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся