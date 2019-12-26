В Одесі штаб командування ВМСУ виселили в намети: розгорівся скандал

Штаб і командування Військово-морських сил України повинні до 15 січня 2020 року переїхати на 6-ту станцію Великого Фонтану в Одесі, де в даний момент відновлюються корпуси колишнього інституту сухопутних військ.

Однак оскільки ремонт майбутнього штабного комплексу ще не закінчений, біля нього встановили великі армійські намети. У них військовослужбовці будуть мінімум три місяці чекати закінчення ремонтних робіт. Про це пише видання "Думська" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Штаб ВМСУ в Одесі виселяють в намети Думська

За словами джерела видання в ВМСУ, на переселення військових моряків наполіг командувач військами Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ генерал-майор Ігор Паланюк. Він нібито давно хотів виселити моряків, які займають приміщення Оперативного командування з 2014 року.

Разом з тим, командувач ВМСУ адмірал Ігор Воронченко заявив, що це неправда, а намети розбили в зв'язку з якимись "тренуваннями" по переїзду штабу.

За його словами, реконструйований штабний комплекс буде зданий в дві черги: першу повинні прийняти на початку квітня 2020 року, другу – в липні.

Тим часом майбутня будівля для моряків досі не підключена до комунікацій, а до внутрішнього оздоблення робочі ще не приступали. Загальна готовність об'єкта не перевищує і 60%. Невідомо, як буде обставлений переїзд, яким чином військові забезпечать збереження секретних документів і так далі.

Штаб ВМСУ в Одесі виселяють в намети Думська

Щоб розібратися в ситуації, в Одесу виїхав перший заступник міністра оборони Іван Руснак.

Фахівці вважають реконструкцію корпусів на 6-й Фонтана великою помилкою командування: на думку військових, штаб не повинен розташовуватися посеред житлових кварталів.

З досвіду країн НАТО і виходячи з уроків Криму, штаб потрібно будувати на околиці Одеси, з 400-метровою смугою безпеки навколо.

"Стандарт НАТО: 100 метрів – периметр безпеки від камікадзе з поясом шахіда, 200 метрів – від машини з вибухівкою, 400 метрів – від вантажівки з бомбою. На 6-й Фонтана цього і близько немає: тут все прострілюється і прослуховується", – повідомили на умовах анонімності офіцери ВМСУ.

Штаб ВМСУ в Одесі виселяють в намети Думська

Штаб ВМСУ в Одесі виселяють в намети Думська

Штаб ВМСУ в Одесі виселяють в намети Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ВМС України в Одесі поповнилися американськими катерами.

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