Опознаны еще четыре жертвы пожара в Одессе: список погибших

Родственники опознали еще четырех погибших в сгоревшем одесском колледже.

Их имена утром 12 декабря озвучил вице-мэр Одессы Павел Вугельман в ходе совещания в мэрии, сообщает OBOZREVATEL.

За последние дни опознаны:

лаборантка колледжа Беженарь Елена Валерьевна , 1995 г.р;

заместитель директора института морской биологии Иванович Галина Валентиновна , 1954 г.р;

сотрудница колледжа Тарасова Наталья Васильевна 1959 г.р;

сотрудница колледжа Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

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Также чиновник опубликовал список всех погибших и опознанных на своей странице в Facebook:

1. Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет умерла в городской больнице № 1;

2. 5 декабря Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель;

3. 5 декабря Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа;

4. 14.30 6 декабря Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р .;

5. 01.30 7 декабря - Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель;

6. 17.10 7 декабря - Беженара Елена Валерьевна 1995 г.р., лаборант колледжа;

7. 18.07 7 декабря - найдено тело (проводится экспертиза);

8. 19.25 7 декабря - спасатель Шатохин Сергей Николаевич, умер в городской больнице №1;

9. 08.50 8 декабря - найдено тело (проводится экспертиза);

10. 08.50 8 декабря - найдено тело (проводится экспертиза);

11. 00.35 9 декабря - найдено тело (проводится экспертиза);

12. 05.15 9 декабря - Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., замдиректора института морской биологии;

13. 18.25 11 декабря - Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р.;

14. 22.30 11 декабря - найдено тело (проводится экспертиза);

15. 23.37 11 декабря - Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.;

16. 23.37 11 декабря - найдено тело (проводится экспертиза).

По словам вице-мэра, идентификация 7 погибших проведена не точно, и требует подтверждения экспертов. Еще 2 тела пока не опознаны.

Поисковая операция на месте трагедии завершилась.

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