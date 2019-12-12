Опознаны еще четыре жертвы пожара в Одессе: список погибших

Родственники опознали еще четырех погибших в сгоревшем одесском колледже.
Их имена утром 12 декабря озвучил вице-мэр Одессы Павел Вугельман в ходе совещания в мэрии, сообщает OBOZREVATEL.
За последние дни опознаны:
лаборантка колледжа Беженарь Елена Валерьевна, 1995 г.р;
заместитель директора института морской биологии Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р;
сотрудница колледжа Тарасова Наталья Васильевна 1959 г.р;
сотрудница колледжа Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.
Последствия пожара в Одессе
omr.gov.ua
Также чиновник опубликовал список всех погибших и опознанных на своей странице в Facebook:
1. Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет умерла в городской больнице № 1;
2. 5 декабря Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель;
3. 5 декабря Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа;
4. 14.30 6 декабря Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р .;
5. 01.30 7 декабря - Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель;
6. 17.10 7 декабря - Беженара Елена Валерьевна 1995 г.р., лаборант колледжа;
7. 18.07 7 декабря - найдено тело (проводится экспертиза);
8. 19.25 7 декабря - спасатель Шатохин Сергей Николаевич, умер в городской больнице №1;
9. 08.50 8 декабря - найдено тело (проводится экспертиза);
10. 08.50 8 декабря - найдено тело (проводится экспертиза);
11. 00.35 9 декабря - найдено тело (проводится экспертиза);
12. 05.15 9 декабря - Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., замдиректора института морской биологии;
13. 18.25 11 декабря - Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р.;
14. 22.30 11 декабря - найдено тело (проводится экспертиза);
15. 23.37 11 декабря - Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.;
16. 23.37 11 декабря - найдено тело (проводится экспертиза).
По словам вице-мэра, идентификация 7 погибших проведена не точно, и требует подтверждения экспертов. Еще 2 тела пока не опознаны.
Поисковая операция на месте трагедии завершилась.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. 6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двух жертв пожара.
В ночь на 7 декабря было найдено еще одно тело. Вечером 7 декабря в больнице скончался спасатель.
Утром 8 декабря под завалами найдены еще два тела.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Также одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
Утром 12 декабря были найдены тела всех погибших при пожаре. Итоговое количество жертв составило 16 человек. Четырнадцать из них погибли в огне, а двое, включая спасателя – в больницах города.
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