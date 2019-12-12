Впізнані ще чотири жертви пожежі в Одесі: список загиблих

Родичі впізнали ще чотирьох загиблих в згорілому одеському коледжі.

Їх імена вранці 12 грудня озвучив віце-мер Одеси Павло Вугельман в ході наради в мерії, повідомляє OBOZREVATEL.

За останні дні впізнані:

лаборантка коледжу Беженар Олена Валеріївна, 1995 р.н;

заступник директора інституту морської біології Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н;

співробітниця коледжу Тарасова Наталія Василівна 1959 р.н;

співробітниця коледжу Соловей Віра Дмитрівна 1951 р.н.

Наслідки пожежі в Одесі omr.gov.ua

Також чиновник опублікував список всіх загиблих і упізнаних на своїй сторінці в Facebook:

1. Бабенко Ксенія Аркадіївна, 16 років померла в міській лікарні № 1;

2. 5 грудня Бортюк Анна Леонідівна, 1976 народження, викладач;

3. 5 грудня Коваль Маріонелла Дмитрівна, 1963 р.н., секретар коледжу;

4. 14.30 6 грудня Трофимчук Кирило Ігорович, 2003 р.н.,

5. 01.30 7 грудня - Третьякова Наталя Олексіївна, 1971 р.н., викладач;

6. 17.10 7 грудня - Беженара Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант коледжу;

7. 18.07 7 грудня - знайдено тіло (проводиться експертиза);

8. 19.25 7 грудня - рятувальник Шатохін Сергій Миколайович, помер в міській лікарні №1;

9. 08.50 8 грудня - знайдено тіло (проводиться експертиза);

10. 08.50 8 грудня - знайдено тіло (проводиться експертиза);

11. 00.35 9 грудня - знайдено тіло (проводиться експертиза);

12. 05.15 9 грудня - Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н., заступник директора інституту морської біології;

13. 18.25 11 грудня - Соловей Віра Дмитрівна, 04.02.1951 р.н .;

14. 22.30 11 грудня - знайдено тіло (проводиться експертиза);

15. 23.37 11 грудня - Тарасова Наталія Василівна, 15.07.1959 р.н .;

16. 23.37 11 грудня - знайдено тіло (проводиться експертиза).

За словами віце-мера, ідентифікація 7 загиблих проведена неточно, і вимагає підтвердження експертів. Ще 2 тіла поки не ідентифіковані.

Пошукова операція на місці трагедії завершилася.

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