Впізнані ще чотири жертви пожежі в Одесі: список загиблих

Родичі впізнали ще чотирьох загиблих в згорілому одеському коледжі.
Їх імена вранці 12 грудня озвучив віце-мер Одеси Павло Вугельман в ході наради в мерії, повідомляє OBOZREVATEL.
За останні дні впізнані:
лаборантка коледжу Беженар Олена Валеріївна, 1995 р.н;
заступник директора інституту морської біології Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н;
співробітниця коледжу Тарасова Наталія Василівна 1959 р.н;
співробітниця коледжу Соловей Віра Дмитрівна 1951 р.н.
Наслідки пожежі в Одесі
omr.gov.ua
Також чиновник опублікував список всіх загиблих і упізнаних на своїй сторінці в Facebook:
1. Бабенко Ксенія Аркадіївна, 16 років померла в міській лікарні № 1;
2. 5 грудня Бортюк Анна Леонідівна, 1976 народження, викладач;
3. 5 грудня Коваль Маріонелла Дмитрівна, 1963 р.н., секретар коледжу;
4. 14.30 6 грудня Трофимчук Кирило Ігорович, 2003 р.н.,
5. 01.30 7 грудня - Третьякова Наталя Олексіївна, 1971 р.н., викладач;
6. 17.10 7 грудня - Беженара Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант коледжу;
7. 18.07 7 грудня - знайдено тіло (проводиться експертиза);
8. 19.25 7 грудня - рятувальник Шатохін Сергій Миколайович, помер в міській лікарні №1;
9. 08.50 8 грудня - знайдено тіло (проводиться експертиза);
10. 08.50 8 грудня - знайдено тіло (проводиться експертиза);
11. 00.35 9 грудня - знайдено тіло (проводиться експертиза);
12. 05.15 9 грудня - Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н., заступник директора інституту морської біології;
13. 18.25 11 грудня - Соловей Віра Дмитрівна, 04.02.1951 р.н .;
14. 22.30 11 грудня - знайдено тіло (проводиться експертиза);
15. 23.37 11 грудня - Тарасова Наталія Василівна, 15.07.1959 р.н .;
16. 23.37 11 грудня - знайдено тіло (проводиться експертиза).
За словами віце-мера, ідентифікація 7 загиблих проведена неточно, і вимагає підтвердження експертів. Ще 2 тіла поки не ідентифіковані.
Пошукова операція на місці трагедії завершилася.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня через під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло. Ввечері 7 грудня в лікарні помер рятувальник.
Вранці 8 грудня під завалами знайдено ще два тіла.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд прийняв рішення по директору згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
Вранці 12 грудня були знайдені тіла всіх загиблих під час пожежі. Підсумкове кількість жертв склало 16 осіб. Чотирнадцять з них загинули у вогні, а двоє, включаючи рятувальника – в лікарнях міста.
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