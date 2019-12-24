В Одессе полуголая девушка-Санта станцевала тверк перед мэрией: горячие кадры

В сети появилось видео, на котором девушка в купальнике в разгар зимы станцевала тверк перед зданием мэрии Одессы – на Думской площади.

Ролик опубликовали на YouTube-канале местного коммунального учреждения "Центр-077" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что девушка в образе Санты подошла к новогоднему декору и, не стесняясь, откровенно станцевала на камеру подруги.

В Одессе полуголая девушка станцевала перед мэрией Скриншот из видео

"Хотим пожелать юным талантам больших успехов в поиске новых творческих форм и идей! Очень надеемся, что в процессе данного поиска Вы не забудете о мнении окружающих и принятых обществом нормах приличия", – написали коммунальщики.

В Одессе полуголая девушка станцевала перед мэрией Скриншот из видео

В Одессе полуголая девушка станцевала перед мэрией Скриншот из видео

В Одессе полуголая девушка станцевала перед мэрией Скриншот из видео

В Одессе полуголая девушка станцевала перед мэрией Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе на Старосенной площади открылась резиденция Санты Клауса.

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