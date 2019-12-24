Полицейская романтика: в Одессе коп оригинально предложил любимой руку и сердце. Видео

Одесский полицейский сделал предложение своей девушке у главной городской елки на Думской площади под световое шоу мигалок патрульных машин.

Рядом с авто стояли коллеги Ромео в форме, за действием также наблюдало множество прохожих. Об этом сообщил telegram-канал xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Девушка на некоторое время опешила, а потом бросилась к любимому на шею и сказала "да". Зрители поздравили пару аплодисментами.

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