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24 декабря • обновлено в 12:03
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Полицейская романтика: в Одессе коп оригинально предложил любимой руку и сердце. Видео

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Одесский полицейский сделал предложение своей девушке у главной городской елки на Думской площади под световое шоу мигалок патрульных машин.

Рядом с авто стояли коллеги Ромео в форме, за действием также наблюдало множество прохожих. Об этом сообщил telegram-канал xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Девушка на некоторое время опешила, а потом бросилась к любимому на шею и сказала "да". Зрители поздравили пару аплодисментами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, необычными последствиями обернулась для Одессы чрезмерно теплая зима – в Одесском Ботаническом саду Национального университета имени Мечникова расцвела калина.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы любовь
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