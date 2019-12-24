В Одесі напівгола дівчина-Санта станцювала тверк перед мерією: гарячі кадри

У мережі з'явилося відео, на якому дівчина в купальнику в розпал зими станцювала тверк перед будівлею мерії Одеси – на Думській площі.

Ролик опублікували на YouTube-каналі місцевого комунального закладу "Центр-077" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що дівчина в образі Санти підійшла до новорічного декору і, не соромлячись, відверто станцювала на камеру подруги.

В Одесі напівгола дівчина станцювала перед мерією Скріншот з відео

"Хочемо побажати юним талантам великих успіхів у пошуці нових творчих форм і ідей! Дуже сподіваємося, що в процесі цього пошуку Ви не забудете про думку оточуючих і прийняті суспільством норми пристойності", – написали комунальники.

В Одесі напівгола дівчина станцювала перед мерією Скріншот з відео

В Одесі напівгола дівчина станцювала перед мерією Скріншот з відео

В Одесі напівгола дівчина станцювала перед мерією Скріншот з відео

В Одесі напівгола дівчина станцювала перед мерією Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі на Старосінній площі відкрилася резиденція Санта Клауса.

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