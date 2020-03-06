В Одессе перекроют важную магистраль и остановят популярный трамвайный маршрут

Власти Одессы изменят схему движения автотранспорта на перекрёстке проспекта Небесной Сотни и Школьного аэродрома в связи с капитальным ремонтом дороги и заменой трамвайных путей.

Также будет остановлена работа популярного трамвайного маршрута № 13, сообщил департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

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Часть перекрестка проспекта Небесной Сотни и Школьного аэродрома в направлении от ул. Инглези по проспекту Небесной Сотни до ул. Левитана будет закрыта.

Работа троллейбусного маршрута № 12 будет организована по маршруту:

- в направлении движения к ул. Архитекторской: от ул. Космонавта Комарова на ул. Инглези, ул. Ак. Королева, ул. Архитекторскую (конечная остановка);

- в направлении движения от ул. Архитекторской (конечная остановка) до Заставы-1 - по имеющемуся маршруту.

На период проведения первого этапа работ по капитальному ремонту трамвайных путей (13 линия) будет организована работа автобусных маршрутов по временной схеме.

Так, работа автобусных маршрутов №№ 18, 121, 145, 149, 191, 197, 210, 214 будет организована от остановки "Сити Центр" до остановки "Экспострой" по временной схеме движения на участке просп. Небесной Сотни.

Изменение движения транспорта планируют провести в два этапа с закрытием поочередно одной из полос. 1-й этап запланирован с 14 марта по 24 апреля, 2-й этап - с 24 апреля по 10 июня.

Перекрёсток просп. Небесной Сотни и Школьного аэродрома ожидает капитальный ремонт и замена трамвайных путей. Проектом предусмотрены замена конструкции трамвайной колеи и обновление прилегающей к ней территории проезжей части.

Работы по капремонту перекрёстка позволят увеличить его пропускную способность, повысить технико-эксплуатационные показатели покрытия перекрестка, а также продлить срок его службы. Планируется также отремонтировать тротуар в зоне пересечения с трамвайными путями.

omr.gov.ua Новая схема движения

omr.gov.ua Новая схема движения

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