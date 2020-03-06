В Одесі перекриють важливу магістраль і зупинять популярний трамвайний маршрут

Влада Одеси змінить схему руху автотранспорту на перехресті проспекту Небесної Сотні і Шкільного аеродрому в зв'язку з капітальним ремонтом дороги і заміною трамвайних колій.

Також буде зупинено роботу популярного трамвайного маршруту № 13, повідомив департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради.

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Частина перехрестя проспекту Небесної Сотні і Шкільного аеродрому в напрямку від вул. Інглезі по проспекту Небесної Сотні до вул. Левітана буде закрита.

Робота тролейбусного маршруту № 12 буде організована за маршрутом:

- в напрямку руху до вул. Архітекторській: від вул. Космонавта Комарова на вул. Інглезі, вул. Ак. Королева, вул. Архітекторську (кінцева зупинка);

- в напрямку руху від вул. Архітекторській (кінцева зупинка) до Застави-1 - за наявним маршрутом.

На період проведення першого етапу робіт з капітального ремонту трамвайних колій (13 лінія) буде організовано роботу автобусних маршрутів за тимчасовою схемою.

Так, робота автобусних маршрутів №№ 18, 121, 145, 149, 191, 197, 210, 214 буде організована від зупинки "Сіті Центр" до зупинки "Експострой" за тимчасовою схемою руху на ділянці просп. Небесної Сотні.

Зміну руху транспорту планують провести в два етапи з закриттям по черзі однієї зі смуг. 1-й етап запланований з 14 березня по 24 квітня, 2-й етап - з 24 квітня по 10 червня.

Перехрестя просп. Небесної Сотні і Шкільного аеродрому очікує капітальний ремонт і заміна трамвайних колій. Проектом передбачені заміна конструкції трамвайної колії і оновлення прилеглої до неї території проїжджої частини.

Роботи по капремонту перехрестя дозволять збільшити його пропускну здатність, підвищити техніко-експлуатаційні показники покриття перехрестя, а також продовжити термін його служби.

Планується також відремонтувати тротуар в зоні перетину з трамвайною колією.

omr.gov.ua Нова схема руху

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